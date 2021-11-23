Експерти вважають, що зростання тарифів викликане низкою факторів.

На ринку дротового широкосмугового доступу (ШСД) в інтернет спостерігатиметься серйозне зростання цін.

Такий прогноз озвучив член правління Інтернет Асоціації України (Інау) Олександр Арутюнян, повідомляє UBR.ua.

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"Новий тренд - це "сотка" більше ніж 200 грн/міс., і гігабіт (1 Гбіт/с) більше ніж 300 грн/міс. І, думаю, тарифи підвищаться ще у багатьох учасників ринку", - констатував він.

За словами Арутюняна, очікується підвищення розцінок на доступ до кабельної каналізації кабель, причому зросли й мито, і логістика.

"Прогноз такий, що у великих містах подорожчання не уникнути. Телеком-галузь відстає з підвищенням цін у порівнянні з іншими галузями", – констатував Арутюнян.

Засновник групи компаній "Адамант" Іван Пєтухов зазначив, що негативно на галузь електронних комунікацій впливають нові законодавчі ризики.

За його словами, висококонкурентне середовище і низькі доходи населення, і, як наслідок, низький рівень ARPU даного виду бізнесу визначають "фінансову подушку оператора/провайдера". Потрібно також враховувати, необхідність капітальних вкладень в розвиток і зміна технологій, а також високу імпортозалежність виду інтернет-провайдерів.

"І як наслідок перерахованого, все це створює постійну основу для перегляду цін гравцями ринку", – підсумував Іван Пєтухов.

Керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group Анатолій Фроленков зазначив, що"нарешті ринок потихеньку рухається до того, про що учасники ринку давно мріють". Йдеться про "$10 ARPU" (середньомісячний дохід від одного користувача) за найпоширеніший пакет – "безліміт" на швидкості 100 Мбіт/с.

"Якщо ви порівняйте середню абонплату, то інтернет вже давно став commodity - однією зі стандартних комунальних послуг... і саме з комуналкою його потрібно порівнювати", - переконаний він.

Подорожчання Інтернету:

У 2020 році Україна увійшла в топ 5 країн світу з найбільшим дешевим інтернетом. Середня вартість гігабайта мобільного інтернету тоді коштувала 0,46 долара.

12 листопада 2021 року українців попередили про прийдешнє подорожчання інтернету.

Автор: Олена Коваленко