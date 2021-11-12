У 2020 році Україна ввійшла у топ 5 країн світу з найдешевшим інтернетом.

В Україні користування інтернетом може подорожчати на 7-12% через спірне рішення Окружного адмінсуду Києва.

Про це заявляє інтернет асоціація України, йдеться на сайті UBR.ua.

ОАСК наприкінці жовтня заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і тим самим, стверджують в асоціації, відкрив дорогу впровадження неринкового мита на кабельну продукцію у розмірі 20%.

А оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю у матеріалах сягає 90%, то це вплине безпосередньо на ціну для споживачів.

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У ІнАУ переймаються, що це впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції обмеженим колом українських виробників.

А це, своєю чергою, призведе до дефіциту, підвищення цін й погіршення якості продукції, а також зриву держпрограм інтернетизації.

Уточнюється, що дія мита поширюється тільки на продукції закордонного виробництва.

У 2020 році Україна ввійшла у топ 5 країн світу з найдешевшим інтернетом. Середня вартість гігабайту мобільного інтернету тоді коштувала 0,46 долара.

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Автор: Яна Ставська