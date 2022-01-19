Від кібератаки 14 січня постраждали близько 70 державних ресурсів.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації оприлюднили нові подробиці кібератаки на державні інформаційні ресурси, яка сталася в ніч з 13 на 14 січня.

Як повідомили у прес-службі Держспецзв’язку, зараз використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки.

"Таким чином, з високою ймовірністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Microsoft розповіли про вірус, який хакери запустили у комп'ютери під час атаки на урядові сайти. Фахівці компанії виявили шкідливе програмне забезпечення на десятках уражених систем, що охоплюють кілька державних, некомерційних організацій та організацій, які займаються інформаційними технологіями в Україні.

Читайте такожУ СБУ назвали кількість відбитих кібератак на урядові ресурси України за минулий рікЯк повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У Держспецзв’язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.

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