80 зловмисників притягнуті до кримінальної відповідальності, 26 з них – засуджені до різних термінів покарання.

Служба безпеки України проводить комплексні заходи щодо запобігання і нейтралізації загроз інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України.

Як повідомляє прес-центр СБ України, за минулий рік локалізовано понад 2 тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуті до кримінальної відповідальності, 26 з них – засуджені до різних термінів покарання.

Крім того, у ході слідчо-оперативних дій викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх "кураторів" вони проводили ворожі інформаційні диверсії.

Встановлено, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України. Провокаційні матеріали розповсюджували через спеціально створені інтернет-платформи та групи у соцмережах.

"За злочини проти державної безпеки нашої країни більше ніж 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Встановлено особи учасників протиправної діяльності. Ними виявились представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon.

Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді.

Крім того, у ході багатоетапної спецоперації нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

"Збитки від злочинних дій зловмисників становили понад 80 млн дол.", - повідомляють у прес-службі СБУ.

Також, у минулому році було заблоковано спецоперацію воєнної розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення у нашій країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх".

За даними СБУ, за 2021 рік були ліквідовані понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів. "Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні.

Серед задокументованих фактів підривної діяльності – розповсюдження дезінформації щодо ситуації з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у минулому році співробітники СБУ знищили злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. "Орієнтовний розмір неправомірної вигоди зловмисників становив більше ніж 150 млн дол.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у минулому році СБУ запобігла масштабному розкраданню державних грошей на закупівлі ноутбуків для українських шкіл. У ході слідчо-оперативних дій викрито організаторів механізму так званих "відкатів".

"Ліквідація оборудки дозволила запобігти бюджетним збиткам у розмірі 140 млн грн", - повідомляють у прес-службі.

У СБУ зазначили, що за всіма викритими фактами протиправної діяльності триває системна робота для встановлення всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Читайте такожУ МЗС розповіли про наслідки хакерської атаки на їхній сайт

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2021 року СБУ заблокувала майже 60 кібератак на українські органи влади. Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у минулому місяці.

За даними СБУ, основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були: з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Масова кібератака в Україні

Також, в ніч на 14 січня 2022 року було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.