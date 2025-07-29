Збитки могли сягнути 259 мільйонів рублів.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зазнала серйозних фінансових втрат через масштабний збій у своїй ІТ-інфраструктурі, спричинений хакерською атакою.

За оцінками джерел російського видання РБК у галузі авіаційних перевезень, компанія могла втратити щонайменше 250 мільйонів рублів лише за одну добу через вимушене скасування рейсів до московського аеропорту Шереметьєво. Реальні втрати можуть бути більшими.

Виходячи з розрахунків вартості квитка в один бік (приблизно 20 тисяч рублів) та середньої місткості літака у 120 місць, один скасований рейс обходиться компанії в близько 2,4 мільйона рублів. З урахуванням кількості рейсів, які довелося скасувати за день, збитки могли сягнути 259 мільйонів рублів.

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Однак, інші джерела не виключають, що загальні втрати значно вищі - з огляду на непродані квитки, втрати від невиконаних перевезень, а також витрати на відновлення IT-систем. За словами Олександра Ланецького, гендиректора Friendly Avia Support, реальна сума втрат лише за 28 липня може перевищувати пів мільярда рублів.

Атака на Шереметьєво

Вчора вдень стало відомо, що російський "Аерофлот" змушений скасувати десятки райсів до та з Москви через серйозні збої в роботі своїх інформаційних систем.

Відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру взяли на себе хакерські угруповання Silent Crow та "Кіберпартизани BY". Вони заявили, що повністю знищили внутрішні цифрові системи компанії, перебуваючи у її мережі понад рік. За їх словами, за цей час їм вдалося завантажити історію авіаперельотів і підготувати масштабну диверсію.

"Аерофлот" - найбільший російський авіаперевізник, який після початку повномасштабного вторгнення в Україну втратив частину міжнародних напрямків та потрапив під численні західні санкції.

Обмеження, зокрема, зачепили постачання літаків, технічного обслуговування та софту, що зробило компанію більш вразливою до кібератак.

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