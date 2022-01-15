Поліція не виявила вибухонебезпечних речовин.

Правоохоронні органи після отримання анонімного повідомлення про мінування столичного аеропорту імені Ігоря Сікорського ("Жуляни") перевірили територію об'єкта і не виявили вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, зараз аеропорт відновив роботу в штатному режимі.

"Вже оглянуто територію, вибухонебезпечних речовин не виявлено. Проводилася евакуація 500 осіб. Зараз аеропорт відновив роботу в штатному режимі", - зазначили в поліції.

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Повідомлення про мінування:

12 січня поліція повідомила, що через анонімні повідомлення про нібито мінування правоохоронці перевіряли аеропорти "Бориспіль", "Київ" ("Жуляни") і кілька торгово-розважальних центрів у Києві. Тоді також вибухонебезпечних речовин не виявили.