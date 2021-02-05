Апаратне та програмне забезпечення буде поставлятися компанією Netradyne.

Компанія Amazon має намір встановити високотехнологічні відеокамери у своїх транспортних засобах, що використовуються для доставки. Це планується зробити для того, щоб краще відстежувати поведінку водіїв при доставці вантажів.

Про це повідомляє The Verge.

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Апаратне та програмне забезпечення буде поставлятися компанією Netradyne.

Вона займається розробкою платформи Driveri, аналізує роботу водія транспортного засобу за допомогою камер та алгоритмів штучного інтелекту.

Система дає зворотний зв'язок в режимі реального часу, включаючи автоматичні підказки, такі як «відволікання від управління» та «будь ласка, пригальмуйте».

При цьому збираються та аналізуються дані, які використовуються для подальшої оцінки водіїв під час їх змін.

Маркетингове відео демонструє, що камери ведуть запис «100% часу» (хоча без звуку і не відображають поточний стан в прямому ефірі). Відзнятий матеріал завантажується в спеціальну групу безпеки для перевірки, якщо в результаті події на дорозі або дії водія спрацьовує будь-який з 16 сигналів. Водій може вручну відключити камеру, але тільки при вимкненому запалюванні. Водіям також дозволено вручну завантажувати відзнятий матеріал, коли вони захочуть.

Основними цілями такого нововведення в Amazon називають скорочення кількості аварій і підвищення відповідальності водіїв за помилки на дорозі. Однак водії стурбовані тим, що використання технології Netradyne може являти собою несправедливе та агресивне спостереження. Вони також вважають, що подібний нагляд стане додатковим тягарем для них, оскільки вони намагаються вкластися в стислі терміни доставки.

Для здійснення доставки на останній милі Amazon користується послугами різних операторів. Цей парк доставки налічує десятки тисяч водіїв. І хоча формально водії в такому випадку не є співробітниками Amazon, вони керують транспортними засобами під брендом Amazon Prime і піддаються будь-яким обмеженням або контролю, які встановлює компанія.

Цей контроль багато в чому схожий з жорсткими заходами, які Amazon застосовує до своїх складських працівників. Це включає в себе похвилинне спостереження через мобільний додаток за тим, де водій знаходиться на запрограмованому маршруті та не відстає він від графіка.

Що цьому передувало

У січні 2019 року Amazon стала найдорожчою публічною компанією у світі.

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Автор: УНІАН