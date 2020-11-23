Розробники проводять випробування моделі літака в аеродинамічній трубі / Ілюстрація REUTERS

Американська компанія Aurora Flight Sciences розробила модель літака, проект якого передбачає відсутність механізації, необхідної для управління польотом.

Про це повідомляє Aviationweek.com.

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Розробники проводять випробування моделі літака в аеродинамічній трубі.

Розробка літака без аеродинамічної механізації ведеться в рамках тендеру CRANE, оголошеного американськими військовими у 2019 році.

Він передбачає повну заміну традиційної механізації, за допомогою якої проводиться управління польотом, на активні системи управління повітряним потоком (AFC).

Фото Aurora.aero

Нові системи на літаку будуть використовуватися на всьому протязі польоту: від зльоту і посадки до польоту на великій висоті.

Передбачається, що використання активних систем управління повітряним потоком дозволить зробити перспективні літаки легшими та дешевими в обслуговуванні завдяки зменшенню числа рухомих елементів. 

Фото Aurora.aero

 Модель літака, створена Aurora Flight Sciences, представляє літальний апарат з двома крилами. Переднє крило, центроплан якого розташований в носовій частині, має нормальну стрілоподібність. Друге крило з центропланом у хвостовій частині - зворотну. Кінці консолей обох крил з'єднані один з одним. Таким чином планер моделі літака в плані являє собою ромб. Подробиці про систему управління польотом, реалізованої в моделі, не розкриваються.

Три етапи

Проект розрахований на три етапи. На першому етапі, завершення якого заплановано на третій квартал 2021 року, учасники мають підготувати концептуальний проект літака. Другий етап планується завершитися в другому кварталі 2022 року. За його підсумками військові виберуть дві компанії, яким замовлять розробку ескізного проекту літака.

Третій етап планується завершити до середини 2024 року. Після цього етапу Фіналіст тендеру повинен буде провести льотні випробування зменшеної моделі перспективного літака.

Літаки майбутнього

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Автор: УНІАН