Проект передбачає відсутність механізації, необхідної для управління польотом.

Американська компанія Aurora Flight Sciences розробила модель літака, проект якого передбачає відсутність механізації, необхідної для управління польотом.

Про це повідомляє Aviationweek.com.

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Розробники проводять випробування моделі літака в аеродинамічній трубі.

Розробка літака без аеродинамічної механізації ведеться в рамках тендеру CRANE, оголошеного американськими військовими у 2019 році.

Він передбачає повну заміну традиційної механізації, за допомогою якої проводиться управління польотом, на активні системи управління повітряним потоком (AFC).

Нові системи на літаку будуть використовуватися на всьому протязі польоту: від зльоту і посадки до польоту на великій висоті.

Передбачається, що використання активних систем управління повітряним потоком дозволить зробити перспективні літаки легшими та дешевими в обслуговуванні завдяки зменшенню числа рухомих елементів.

Модель літака, створена Aurora Flight Sciences, представляє літальний апарат з двома крилами. Переднє крило, центроплан якого розташований в носовій частині, має нормальну стрілоподібність. Друге крило з центропланом у хвостовій частині - зворотну. Кінці консолей обох крил з'єднані один з одним. Таким чином планер моделі літака в плані являє собою ромб. Подробиці про систему управління польотом, реалізованої в моделі, не розкриваються.

Три етапи

Проект розрахований на три етапи. На першому етапі, завершення якого заплановано на третій квартал 2021 року, учасники мають підготувати концептуальний проект літака. Другий етап планується завершитися в другому кварталі 2022 року. За його підсумками військові виберуть дві компанії, яким замовлять розробку ескізного проекту літака.

Третій етап планується завершити до середини 2024 року. Після цього етапу Фіналіст тендеру повинен буде провести льотні випробування зменшеної моделі перспективного літака.

Літаки майбутнього

30 травня 2019 року в США представили перше літаюче на водні таксі.

27 Червня 2018 року Boeing показав концепт унікального гіперзвукового пасажирського літака.

21 вересня 2020 року Airbus представив концепції трьох літаків майбутнього з нульовими викидами вуглекислого газу.

5 жовтня 2020 року британський стартап Samad Aerospace представив проект двомісного гібридного реактивного літака Q-Starling з вертикальними зльотом і посадкою.

17 листопада 2020 року компанія Otto Aviation заявила про те, що створила в США літак Celera 500L, який є самим економічним літаком бізнес-авіації на цей час.

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Автор: УНІАН