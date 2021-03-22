Акції Tesla можуть зрости до $3000 вже до 2025 року. У оптимістичному сценарії капіталізація Tesla складе майже $3 трлн.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прогноз інвестиційної компанії Ark Investment Management.
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В оптимістичному сценарії аналітики припускають зростання акцій автовиробника до $4000 за штуку, в песимістичному — до $1500.
В Ark прогнозують, що у 2025 році обсяг продажів Tesla складе від 5 до 10 млн авто, за умови підвищення ефективності використання капіталу.
Також в компанії очікують, що в найближчі п'ять років Tesla розробить авто з повністю автономною системою водіння, що може дозволити компанії швидко масштабувати запланований сервіс роботаксі.
Також аналітики додали в модель страховий бізнес Tesla, який в найближчі кілька років компанія може запустити в більшій кількості штатів (поки доступний тільки в Каліфорнії) з маржею Вище середньої завдяки «дуже докладним даними про водіння», які збирає компанія.
Модель Ark не враховувала діяльність Tesla зі зберігання енергії та коливання курсу на біткоїн-активи компанії. На цей час вартість акцій Tesla знаходиться на рівні $655 за папір.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищила 200 мільярдів доларів.
- У березні 2021 року акції Tesla за місяць впали на третину.
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