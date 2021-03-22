Аналітики інвесткомпанії Ark Investment Management прогнозують, що в найближчі п'ять років вартість акцій Tesla зросте до $3000 з нинішнього рівня в $655 за папір.

Акції Tesla можуть зрости до $3000 вже до 2025 року. У оптимістичному сценарії капіталізація Tesla складе майже $3 трлн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на прогноз інвестиційної компанії Ark Investment Management.

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В оптимістичному сценарії аналітики припускають зростання акцій автовиробника до $4000 за штуку, в песимістичному — до $1500.

В Ark прогнозують, що у 2025 році обсяг продажів Tesla складе від 5 до 10 млн авто, за умови підвищення ефективності використання капіталу.

Також в компанії очікують, що в найближчі п'ять років Tesla розробить авто з повністю автономною системою водіння, що може дозволити компанії швидко масштабувати запланований сервіс роботаксі.

Також аналітики додали в модель страховий бізнес Tesla, який в найближчі кілька років компанія може запустити в більшій кількості штатів (поки доступний тільки в Каліфорнії) з маржею Вище середньої завдяки «дуже докладним даними про водіння», які збирає компанія.

Модель Ark не враховувала діяльність Tesla зі зберігання енергії та коливання курсу на біткоїн-активи компанії. На цей час вартість акцій Tesla знаходиться на рівні $655 за папір.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко