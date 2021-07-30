Латвійська авіакомпанія airBaltic з 11 серпня збільшить кількість рейсів з Києва до Риги і виконуватиме додаткові рейси між Києвом і Ригою пізно ввечері і рано вранці.
Про це повідомила прес-служба перевізника.
Загалом авіакомпанія виконуватиме до двох рейсів на день між містами.
Зазначається, що всі польоти airBaltic виконуються на сучасних літаках Airbus A220-300.
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На сьогоднішній день airBaltic пропонує прямі рейси в Ригу з Києва, Львова та Одеси.
Рейси з Києва до Риги
З 17 березня латвійська авіакомпанія airBaltic відновила польоти з Києва до Риги.
Довідка УНІАН. airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - латвійська авіакомпанія, що з'єднує Балтійський регіон з більш ніж 70 пунктами призначення в Європі, СНД і на Близькому Сході. Акціонерне товариство airBaltic було засноване в 1995 році. Головним акціонером авіакомпанії є латвійська держава, якій належать 96,14% акцій. airBaltic здійснює рейси 25 літаками Airbus A220-300.