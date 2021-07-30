Загалом авіакомпанія виконуватиме до двох рейсів на день між містами.

Латвійська авіакомпанія airBaltic з 11 серпня збільшить кількість рейсів з Києва до Риги і виконуватиме додаткові рейси між Києвом і Ригою пізно ввечері і рано вранці.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Загалом авіакомпанія виконуватиме до двох рейсів на день між містами.

Зазначається, що всі польоти airBaltic виконуються на сучасних літаках Airbus A220-300.

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На сьогоднішній день airBaltic пропонує прямі рейси в Ригу з Києва, Львова та Одеси.

Рейси з Києва до Риги

З 17 березня латвійська авіакомпанія airBaltic відновила польоти з Києва до Риги.

Довідка УНІАН. airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - латвійська авіакомпанія, що з'єднує Балтійський регіон з більш ніж 70 пунктами призначення в Європі, СНД і на Близькому Сході. Акціонерне товариство airBaltic було засноване в 1995 році. Головним акціонером авіакомпанії є латвійська держава, якій належать 96,14% акцій. airBaltic здійснює рейси 25 літаками Airbus A220-300.

Автор: Павло Степанець