Стався лише один смертельний випадок, але це був турбогвинтовий літак, а не реактивний.

Авіаперельоти є найбезпечнішим видом транспорту. А 2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів. Про це свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту, пише Business Insider.

Річний звіт з безпеки підтвердив, що в середньому людині доводиться літати щодня протягом 103 239 років, перш ніж статися смертельна подія.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у 2023 році стався лише один смертельний випадок – катастрофа внутрішнього рейсу в Непалі, в якій загинули 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Оскільки це був турбогвинтовий літак, це означає, що протягом року ніхто не загинув під час авіакатастрофи.

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Зазначається, що навіть при збільшенні руху повітряних суден на 17% рівень аварійності знизився. Минулого року на кожні 1,26 мільйона рейсів припадала одна аварія, у порівнянні з середнім показником за п’ять років – одна аварія на кожні 880 000 польотів.

Минулого року також не було втрат корпусу пасажирських літаків, тобто коли літак отримав пошкодження, які неможливо відновити.

Однак 2024 почався набагато гірше. Так, Літак Airbus A350 Japan Airlines загорівся на злітно-посадковій смузі в токійському аеропорту Ханеда 2 січня. Він зіткнувся з літаком берегової охорони, серед яких загинуло п'ятеро людей, йдеться у статті.

Через три дні після цього сталася катастрофа авіакомпанії Alaska Airlines. Boeing 737 Max 9 втратив заглушку дверей у повітрі. Він повернувся до міжнародного аеропорту Портленда через 20 хвилин, ніхто серйозно не постраждав.

Інцидент підняв серйозні питання щодо процесів контролю якості Boeing. У своєму попередньому звіті Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що літак, доставлений лише 66 днями раніше, покинув завод без болтів для кріплення дверної заглушки.

Новини авіагалузі

Угорський лоукостер Wizz Air, який минулого року потрапив у неприємний інцидент з пасажиром-українцем, другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи.

За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт "Маскат" в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно.

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