У минулому місяці автопарк України поповнився понад 4,2 тис авто на електричній тязі. Найбільший попит на них мав місце у декількох українських областях та у місті Києві. Про це повідомляє портал "Укравтопром".
Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:
- Львівська область – 595 од. (93% вживаних);
- Місто Київ – 514 од. (65% вживаних);
- Дніпропетровська область – 337 од. (76% вживаних);
- Київська область – 292 од. (72% вживаних);
- Вінницька область – 251 од. (88% вживаних).
У всіх цих випадках найбільш популярною моделлю серед нових авто був Volkswagen ID.4 – електромобіль від компанії Volkswagen, який базується на платформі Volkswagen Group MEB.
Якщо казати про вживані авто, ввезені з-за кордону, то на Львівщині та у Вінницькій області найбільшою популярністю користувався Nissan LEAF. На Дніпропетровщині та Київщині перше місце посіла Tesla Model Y, а у місті Києві найбільшим попитом користувалась Tesla Model 3.
Новини українського авторинку – що варто знати
Раніше експерти розповіли, де в нашій країні частіше всього купували нові легковики. Найбільш високі показники у квітні продемонстрували місто Київ та Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Загалом на ці регіональні ринки прийшлося більше 60% продажів нових легкових авто.
Також спеціалісти підрахували, що з нових легковиків, які поповнили автопарк країни у квітні, майже 70% авто було реалізовано приватним клієнтам, у той час як юрособи придбали трохи більше 30% з цієї кількості.