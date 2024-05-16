Одними з найбільш популярних моделей в країні є Volkswagen ID.4, Nissan LEAF та Tesla Model 3.

У минулому місяці автопарк України поповнився понад 4,2 тис авто на електричній тязі. Найбільший попит на них мав місце у декількох українських областях та у місті Києві. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:

Львівська область – 595 од. (93% вживаних);

Місто Київ – 514 од. (65% вживаних);

Дніпропетровська область – 337 од. (76% вживаних);

Київська область – 292 од. (72% вживаних);

Вінницька область – 251 од. (88% вживаних).

У всіх цих випадках найбільш популярною моделлю серед нових авто був Volkswagen ID.4 – електромобіль від компанії Volkswagen, який базується на платформі Volkswagen Group MEB.

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Якщо казати про вживані авто, ввезені з-за кордону, то на Львівщині та у Вінницькій області найбільшою популярністю користувався Nissan LEAF. На Дніпропетровщині та Київщині перше місце посіла Tesla Model Y, а у місті Києві найбільшим попитом користувалась Tesla Model 3.

Новини українського авторинку – що варто знати

Раніше експерти розповіли, де в нашій країні частіше всього купували нові легковики. Найбільш високі показники у квітні продемонстрували місто Київ та Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Загалом на ці регіональні ринки прийшлося більше 60% продажів нових легкових авто.

Також спеціалісти підрахували, що з нових легковиків, які поповнили автопарк країни у квітні, майже 70% авто було реалізовано приватним клієнтам, у той час як юрособи придбали трохи більше 30% з цієї кількості.

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