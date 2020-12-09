Обсяг продажів в Україні вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується шляхом імпортних поставок, в листопаді поточного року становив 32,2 тисячі авто, що на 12% більше, ніж роком раніше.
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Про це передає прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".
Згідно з повідомленням, в листопаді реєстрації імпортованого секонд-хенду в 4,5 раза перевищили листопадовий обсяг ринку нових авто.
Топ-5 вживаних автомобілів в Україні
- Найпопулярнішим вживаним автомобілем в листопаді став Renault Megane. Українці зареєстрували 2046 цих авто.
- Другий результат у Volkswagen Passat, за місяць на українські номери перейшли 1731 авто.
- На третьому місці Skoda Octavia-1643 розмитнених і зареєстрованих авто.
- Продовжує список Volkswagen Golf, власниками цієї моделі в жовтні стали 1579 українців.
- Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1249 автомобілів.
Загалом за 11 місяців 2020 року українські номери отримали 313,3 тисячі вживаних машин, завезених з інших країн, що в 4 рази більше, ніж нових легкових авто за такий самий період.
Що цьому передувало
- У жовтні обсяг продажів в Україні вживаних автомобілів на первинному ринку склав 38,8 тисячі авто, що майже в 1,5 раза більше, ніж роком раніше, і є рекордним показником з початку 2020 року.
Довідка УНІАН
- Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому "виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.
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