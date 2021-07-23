Зокрема, ОККО і WOG знизили вартість бензину на 23 копійок за літр, а дизельного палива – на 35 копійок за літр.

Середня ціна бензину А-95 знизилася на 7 копійок за літр, до 30,2 грн/л, а дизельного палива - на 10 копійок за літр, до 28,39 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що, зокрема, мережі ОККО і WOG знизили ціну на дизельне паливо на 35 копійок за літр, до 29,25 грн. Бензин А95 на станціях цих мереж подешевшав на 23 копійок за літр, до 31,64 грн.

SOCAR знизив ціну на бензини на 13-23 копійок за літр. У мережі UPG всі види палива подешевшали на 30 копійок за літр.

KLO, Shell, "БРСМ-Нафта" і Motto знизили ціни на дизельне паливо в межах 8-30 копійок за літр.

Разом з тим паливо на станціях Prime, "Фактор" і "Кворум" подорожчало на 10-20 копійок за літр.

Держрегулювання цін

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

23 липня 2021 року Міністерство економіки України знизило середню вартість бензинів на 23 копійки - до 26,64 грн за літр.

Автор: Ігор Орел