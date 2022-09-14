Вартість проїзду з Харкова до Балаклії - 29 грн.

"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину: з 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram-каналі.

Зазначається, що для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

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Так, поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. З Балаклії поїзд вирушає о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

"Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка", - йдеться у повідомленні.

В "Укразалізниці" зауважили, що на маршруті використовуватиметься зручний рейковий автобус.

"Вартість проїзду з Харкова до Балаклії - 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Сили оборони звільнили або взяли під контроль понад 40 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

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