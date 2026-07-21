Гібридний літак, який переверне світ пасажирських перевезень, подолав історичну висоту

Апарат здійснив перший в авіаційній галузі висотний гібридно-електричний політ.

Компанія GE Aerospace успішно випробувала гібридно-електричну силову установку мегаватного класу на висотах, на яких літають пасажирські літаки. Її гібридний літак здійснив перший політ на висоті понад 30 000 футів (9,14 км), що наближає електричні силові установки до комерційної авіації, пише Interesting Engineering.

Демонстрація відбулася напередодні Міжнародного авіасалону у Фарнборо у партнерстві з NASA, BETA Technologies та Boeing. Інженери здійснили політ на модифікованому літаку Saab 340B на крейсерських висотах, що використовуються комерційними пасажирськими літаками, і підтримували роботу гібридно-електричної силової установки протягом понад двох годин.

Основа системи - гібридно-електрична силова установка мегаватного класу з напругою в кілька кіловольт від GE Aerospace, розроблена в рамках програми NASA "Демонстрація польотів з електрифікованою силовою установкою" (EPFD).

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На відміну від повністю електричних літаків, гібридно-електрична силова установка поєднує традиційну газотурбінну установку з електричною силовою. Система перерозподіляє потужність між обома джерелами залежно від фази польоту, підвищуючи ефективність та зберігаючи при цьому характеристики, необхідні для комерційної експлуатації.

Інженери встановили експериментальний силовий агрегат усередині перевернутої гондоли, закріпленої з правого боку літака Saab 340B. Така конструкція забезпечила кращу вентиляцію потужного електричного обладнання під час льотних випробувань.

Система поєднує розроблені компанією GE Aerospace електродвигуни, перетворювачі потужності, інвертори, контролери, редуктори, гвинти, теплообмінники, датчики крутного моменту та електропроводку двигуна з турбогвинтовим двигуном CT7. Компанія BAE Systems постачила акумуляторні батареї, а дочірня компанія Boeing – Aurora Flight Sciences – спроектувала гондолу в цілому.

Пілоти компаній GE Aerospace та BETA Technologies провели льотні випробування у США, після чого переправили літак через Атлантичний океан до Великої Британії. Протягом кожного етапу цього трансатлантичного перельоту літак працював у гібридно-електричному режимі.

Представлена технологія також має допомогти скоротити витрати палива на понад 20% порівняно із сучасними двигунами комерційних літаків.

Нові моделі літаків – останні новини

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