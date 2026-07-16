Ілля Ведмеденко

Перші поставки Embraer Phenom 300EV замовникам заплановані на 2028 рік.

Бразильська компанія Embraer представила нову версію надзвичайно успішного бізнес-джета Phenom 300, який уже майже 15 років залишається лідером продажів у своєму класі. Про це авіабудівник повідомив на своєму сайті.

"Понад десять років сімейство Phenom 300 задає стандарт, за яким оцінюють усі легкі бізнес-джети. З новим Phenom 300EV ми знову піднімаємо цю планку", - зазначив президент і генеральний директор підрозділу Embraer Executive Jets Майкл Амальфітано.

Phenom 300EV зберіг максимальну швидкість попередньої версії – близько 860 км/год. Водночас інженерам вдалося дещо збільшити дальність польоту та максимальне корисне навантаження. Тепер літак може долати понад 3800 км без дозаправлення та перевозити до 1390 кг корисного навантаження.

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Одним із головних нововведень став комплекс авіоніки Garmin G3000 Prodigy Touch, розроблений спеціально для Embraer. Систему обладнали низкою нових функцій, зокрема Emergency Autoland – технологією автоматичної аварійної посадки. Якщо пілот не зможе керувати літаком, система самостійно візьме на себе керування, обере відповідний аеродром і безпечно посадить літак.

За даними Embraer, Phenom 300EV стане найбільшим бізнес-джетом у своєму класі, оснащеним таким комплексом. Крім того, машина отримала автоматичну систему гальмування Autobrake, яка підвищує безпеку та робить зліт і посадку більш плавними.

Embraer також встановить новий багатофункціональний електронний контролер Multi-Purpose Electronic Controller (MEC), який об'єднує систему електродистанційного керування кермом напрямку (rudder-by-wire) та інші електронно керовані прилади літака. Це дозволяє знизити навантаження на пілота та спростити технічне обслуговування.

Салон Phenom 300EV практично не відрізняється від салону моделі 300E: він, як і раніше, має великі ілюмінатори та передову систему герметизації салону. Проте в ньому було внесено кілька вдосконалень, зокрема був перероблений бар та покращене регулювання температури.

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Довідка УНІАН. Phenom 300 – це легкий реактивний бізнес-літак, розроблений Embraer. Він може перевозити від 6 до 10 пасажирів на дальність близько 3650 км. Екіпаж машини – 1 або 2 пілоти.

Зазвичай Phenom 300 використовується для VIP-перевезень, ділових (корпоративних) польотів та приватних подорожей. Станом на сьогодні побудовано близько 940 таких машин.

Феномен популярності Phenom 300 пов'язують із поєднанням найкращих у своєму класі характеристик: високої швидкості, великої дальності та низьких експлуатаційних витрат. Інші переваги літака – великий об'єм багажного відділення та низький рівень шуму.

Бізнес-джети – останні новини

Нещодавно американська Gulfstream Aerospace спільно з науковцями завершила серію випробувань бізнес-джета G800, під час яких досліджували вплив використання екологічного авіаційного палива Sustainable Aviation Fuel (SAF) на утворення конденсаційних слідів.

Під час випробувань G800 здійснював польоти на висоті до 15,2 км, використовуючи 100-відсоткове екологічне авіаційне паливо SAF без додавання традиційного авіаційного гасу. Поруч з ним у повітрі працював спеціально модифікований Gulfstream G700, переобладнаний на літаючу лабораторію, яка фіксувала та аналізувала викиди під час польоту.

Нагадаємо також, що у червні французька компанія Dassault успішно провела перший політ свого нового флагманського бізнес-джета Falcon 10X. Літак піднявся в небо з аеропорту Бордо-Меріньяк, відкривши програму льотних випробувань, яка має підтвердити заявлені характеристики нової моделі.

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