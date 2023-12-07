Трансфер водіїв забезпечується автобусом, а вантажівок - потягом.

Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками - у його складі 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Над проєктом компанія працювала два тижні.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.

"Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу", - йдеться в повідомленні залізничної компанії в Telegram

Як повідомляється, аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Блокування кордону України - що відомо

Польські перевізники на початку листопада 2023 року влаштували страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу". На кордоні утворилися черги з українських вантажівок, подекуди - до кількох десятків кілометрів в обидві сторони. Пізніше до них приєдналися польські аграрії, а також словацькі далекобійники.

Через польські протести у листопаді український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40%.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав протестувальників на кордоні та заявив, що систему дозволів для українських перевізників необхідно відновити, оскільки вона "добре працювала".

При цьому віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в інтерв’ю УНІАН повідомив, що Україна готується переправляти фури з Польщі поїздами. За його словами, тягач з напівпричепом заїжджатиме на платформу і буде їхати на платформі в Польщу. Така поїздка буде вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро, повідомив Балін.

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