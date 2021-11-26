Експерти вважають, що штам B.1.1.529 може бути більш стійкий до вакцин.

На тлі виявлення нового штаму COVID-19 Єврокомісія має намір ініціювати закриття польотів в ЄС з південної частини Африки.

Таку заяву в Twitter зробила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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Як зазначила глава Єврокомісії, йдеться про варіант штаму B. 1.1.529, який може бути небезпечніше штаму "дельта" через велику кількість мутацій.

"Європейська комісія запропонує в тісній координації з країнами союзу активувати механізм екстреного припинення польотів з регіону півдня Африки у зв'язку з появою там небезпечного варіанту B.1.1.529", - написала фон дер Ляйен.

Новий штам коронавірусу:

Новий штам COVID-19 виявили в країнах Африки вже у понад 80 осіб. Експерти вважають, що штам B. 1.1.529 може бути більш стійкий до вакцин.

Великобританія прийняла рішення призупинити авіасполучення з шістьма африканськими країнами.

Ізраїль заборонив своїм громадянам відвідування семи країн Африки.

Євросоюз і туризм:

Єврокомісія рекомендує з 1 березня 2022 року впускати всіх вакцинованих туристів з третіх країн до Європейського Союзу.

З 10 січня 2022 року особи з covid-сертифікатами зможуть в'їжджати в тому випадку, якщо документ буде засвідчувати, що з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців, тому що в іншому випадку вакцинація не буде визнаватися дійсною.

Автор: Олена Коваленко