З 10 січня особи з COVID-сертифікатами зможуть в'їжджати у тому разі, якщо з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців.

Єврокомісія рекомендує з 1 березня 2022 року впускати усіх вакцинованих туристів із третіх країн до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар Євросоюзу з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила на прес-конференції у Брюсселі, яка транслювалася на сайті Єврокомісії.

Зокрема, вона розповіла про ухвалені сьогодні Єврокомісією рішення.

"У нас будуть нові правила для в'їзду і подорожей до Європейського Союзу з третіх країн з 1 березня", - заявила Йоганссон.

За її словами, люди, які відвідують Єврососюз з метою термінових обов'язкових поїздок, завжди зможуть подорожувати в ЄС.

"Сьогодні у нас є список країн, з яких можливі несуттєві поїздки. До цього списку на сьогодні внесено близько 20 країн. Тепер ми відходимо від цього підходу, що спирається на список країн, переходимо до індивідуального підходу. Це означає, що ми надамо дозвіл вакцинованим людям. Усі вакциновані зможуть приїжджати в ЄС", - сказала Йоганссон.

Вона роз'яснила, що означає бути вакцинованим. Невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ЄС з 1 березня.

"Якщо ви щеплені вакциною, яка була дозволена і визнана Європейською комісією, ви завжди зможете подорожувати в Європейський Союз. Якщо ви щеплені вакциною, яка була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я... країни-члени повинні впустити вас, але повинні мати додатковий ПЛР-тест", - наголосила Йоганссон.

Крім того, вона сказала, що особи з сертифікатом, який підтверджує, що вони одужали від коронавірусу, також можуть в'їхати, якщо матимуть додатковий ПЛР-тест. Також діти до 18 років зможуть завжди приїжджати з ПЛР-тестом.

Єврокомісар додала, що з 10 січня особи з COVID-сертифікатами зможуть в'їжджати у тому разі, якщо документ засвідчуватиме, що з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців, бо в іншому випадку вакцинація не буде визнаватися дійсною.

Як повідомляв УНІАН, з 22 листопада Австрія запровадила жорсткі обмеження для протидії поширенню коронавірусу в країні. Представники влади заявили, що з лютого введуть обов’язкову вакцинацію для всього населення.

Тим часом Іспанія виключила Україну з переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії. Таким чином, з 22 листопада 2021 року потрапити до Іспанії зможуть повністю вакциновані від коронавірусу туристи з України. Зазначається, що Іспанія визнає такі вакцини: Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm.

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Автор: Віталій Саєнко