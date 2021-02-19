Вестибюль на станції метро буде закрито через заміну турнікетів.

Вестибюль № 2 станції метро "Харківська" (східний вестибюль) тимчасово не працюватиме з 20 до 23 лютого у зв’язку з заміною турнікетів.

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Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

У КМДА нагадали, що нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі № 1 станції метро "Харківська", а також на станціях метро "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Героїв Дніпра", "Контактова площа".

Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: QR-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

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Автор: УНІАН