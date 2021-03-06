Потяги виїдуть з Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти 8 березня.

"Укрзалізниця" організувала три спецрейси поїздів в Івано-Франківську та Чернівецьку області, де діють посилені карантини, щоб вивезти людей, яким необхідно терміново виїхати з цих регіонів.

Читайте такожКиїв з 8 березня переходити у" помаранчеву " карантинну зону-МОЗЯк повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", згідно із затвердженим постановою Кабміну №154 регламентом, 8 березня будуть організовані три спеціальні рейси для безпечного вивезення понад 2 тисячі пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон.

За поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури найближчим часом буде відкрито продаж на такі рейси:

043/044 Івано-Франківськ-Київ з виїздом з Івано-Франківська 8 березня о 21:55 та прибуттям до Києва 9 березня о 8:48.

007/008 Чернівці-Київ з виїздом з Чернівців 8 березня о 21:08 та прибуттям до Києва 9 березня о 9:07.

149/150 Ворохта-Полтава з виїздом з Ворохти 8 березня о 13:51 та прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.

Що цьому передувало

Чернівецька та Івано-Франківська області у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності COVID-19 віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Через посилений карантин квитки на потяги в ці області й назад не продають.

Крім того, в "червоній" зоні знаходиться Житомирська область, де поїзди також не зупиняються.

З 8 березня в Закарпатській області також встановлюється "червоний" рівень епідонебезпеки.

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Автор: Павло Степанець