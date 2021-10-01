Очікується, що новий зарядний пристрій Terra 360 буде доступний в Європі вже до кінця року.

Швейцарська корпорація ABB, що спеціалізується в області електротехніки та енергетичного машинобудування, представила, як заявляється, найшвидший у світі зарядний пристрій, здатний заряджати одразу 4 електромобілі, щоб задовольнити зростаючий попит на електрокари Tesla, Hyundai та інших компаній.

Як стверджує ABB, новий модульний зарядний пристрій Terra 360 може заряджати до чотирьох автомобілів одночасно і повністю зарядити кожен за 15 хвилин, передає Reuters. Заряд, достатній для 100 км дороги, досягається менш ніж за 3 хвилини.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у світі кількість зареєстрованих електромобілів збільшилася на 41% упродовж 2020 року - до трьох мільйонів машин, попри пов'язаний з пандемією спад загальної кількості проданих нових автомобілів торік. У 2021 році тенденція зростання прискорилася: продажі електромобілів зросли на 140% за перші три місяці.

Очікується, що Terra 360 буде доступна в Європі вже до кінця року. У США, Латинській Америці та Азійсько-тихоокеанському регіоні - у 2022 році.

Читайте такожСвітові продажі електромобілів зросли у 2,5 рази: що купують окрім TeslaABB поки відмовляється публічно оголошувати ціни на свій продукт. Генеральний директор Бйорн Розенгрен заявив у липні, що матеріали для інвесторів з IPO будуть готові в четвертому кварталі цього року, а потенційний вихід намічено на початок 2022 року.

Однак, як зазначає Engadget, швидка потужна зарядка може негативно позначатися на акумуляторах автомобілів, зменшуючи їх місткість.

Окрім того, сьогодні не так багато електромобілів здатні впоратися з такою зарядкою. Повноцінно використовувати Terra 360 зможуть хіба що Porsche Taycan із зарядною потужністю 270 кВт і новий Lucid Air зі швидкою зарядкою до 300 кВт. Електромобілі Tesla Model 3 і Model Y можуть заряджатися до 250 кВт, а Hyundai Ioniq 5 розраховано на швидку зарядку постійного струму 232 кВт.

Раніше стало відомо, що Україна виготовлятиме батареї для виробництва електрокарів в Європі.

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Автор: Катерина Комолова