Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок.

Середня вартість автогазу у мережах АЗС Україна досягла рекордних 16,89 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Повідомляється, що на АЗС KLO автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,75 грн. На стільки ж подорожчав продукт на АЗС "Катрал", до 16,77 грн/л.

Prime, Chipo і "Авантаж 7" підняли ціни на 20 копійок за літр.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Motto і "Овіс" підвищили ціни в межах 5-15 копійок за літр.

Відзначається, що всього з початку липня роздрібні ціни на автогаз зросли на 1,55 грн/л, або на 10%.

На думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз в нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.

Ціни на автогаз: що необхідно знати

Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Також, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив "Лукойл".

Крім того, у зв'язку з введенням санкцій США і ЄС по відношенню "Белнефтехиму" і нафтопродуктової галузі Білорусі, знизилися обсяги поставок з білоруських заводів і транзитні поставки автопартіями через Білорусь.

Автор: Ігор Орел