У деяких мережах ціни досягли 17,5-17,7 грн/л.

Середня вартість автогазу у мережах АЗС України протягом липня зросла на 9,1%, або 1,39 грн/л, досягнувши 16,72 грн, що є історичним рекордом.

Про це свідчать дані консалтингової компанії UPECO.

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Так, наприклад, в мережах ОККО ціни зросли на 1,5 грн/л, до 17,48-17,49 грн, WOG – на 1,7 грн/л, до 17,68 грн.

АЗС мережі Glusco за липень підвищили ціну на 1,8 грн/л, до 16,75 грн. Також UPG коригували ціни в бік збільшення - середня ціна збільшилася на 1,49 грн/л, до 16,79 грн. "БРСМ-Нафта" за місяць збільшила ціну на 1,4 грн/л, до 16,88 грн. Avantage7 підвищили ціну автогазу в середньому на 1,37 грн/л, до 16,12 грн.

Відзначається, що подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ - найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Також, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив "Лукойл".

Крім того, у зв'язку з введенням санкцій США і ЄС по відношенню "Белнефтехиму" і нафтопродуктової галузі Білорусі, знизилися обсяги поставок з білоруських заводів і транзитні поставки автопартіями через Білорусь.

Ціна автогазу в липні:

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні з 9 по 16 липня 2021 року зросла на 30 копійок за літр, до 15,7 грн.

19 липня 2021 року вартість автогазу в мережах АЗС України преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 грн за літр.

Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні з 16 по 23 липня зросла на 94 копійки за літр - до 16,66 грн.

Автор: Ігор Орел