Авіакомпанії Європи готують нове підвищення цін на квитки: Reuters розкрив причини

Дефіциту авіапального найближчим часом не очікується.

Європейські авіакомпанії зіткнуться ще з одним роком високих витрат на пальне та зростання тарифів, оскільки війна з Іраном утримує ціни на авіапальне приблизно на 50% вище за довоєнний рівень. Як пише Reuters, про це заявив генеральний директор Ryanair Group Майкл О’Лірі.

Війна з Іраном цього року різко підняла ціни на авіапальне, що тисне на прибутковість авіакомпаній, попри те, що багато з них заздалегідь зафіксували ціни на значну частину необхідного пального. Наразі авіапальне приблизно на 50% дорожче, ніж до початку війни, і, ймовірно, залишатиметься на такому рівні протягом наступних 12–18 місяців, вважає О’Лірі.

"Наступного року всі ми зіткнемося з величезним викликом, пов’язаним із витратами", – заявив директор лоукостера.

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Водночас він не очікує, що найближчим часом виникне дефіцит авіапального. При цьому, за його словами, у найближчі місяці авіаквитки й надалі дорожчатимуть. Особливо це стосуватиметься авіакомпаній, які на 2027 рік значно менше зафіксували ціни на авіапальне.

"Авіакомпанії не виживуть, якщо не перекладуть ці шалено високі витрати на пальне на пасажирів у вигляді вищих цін. І клієнтам доведеться за це платити", – сказав гендиректор Ryanair.

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Ryanair прогнозує, що деяким конкурентам буде "важко підтримувати пропускну здатність або навіть виживати" цієї зими, якщо ціни на нафту залишаться високими. При цьому лоукостер очікує, що ціни на авіаквитки на короткі рейси можуть суттєво зрости, якщо високі ціни на нафту не знизяться й у 2027 році.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі вже попереджав, що немає жодних сумнівів у зростанні цін на авіаквитки до літа 2027 року на тлі наслідків кризи на Близькому Сході. Проте, якщо купити квитки зараз, це, найімовірніше, обійдеться дешевше, ніж при купівлі в останній момент.

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