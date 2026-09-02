Ryanair дала тривожний прогноз для авіакомпаній на тлі триваючої війни в Ірані

Авіаперевізник прогнозує істотне зростання цін на авіаквитки на короткі рейси у 2027 році.

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair прогнозує, що деяким її конкурентам буде "важко підтримувати пропускну здатність або навіть виживати" цієї зими, якщо ціни на нафту залишаться високими.

При цьому лоукостер очікує, що ціни на авіаквитки на короткі рейси можуть суттєво зрости, якщо високі ціни на нафту не знизяться й у 2027 році, пише The Independent.

Водночас, на тлі нового витка зростання цін на нафту, ірландська авіакомпанія знизила власний цільовий показник повітряного руху на наступний рік, щоб скоротити використання незастрахованого палива в зимовий період.

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За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), середня ціна авіаційного палива зросла на 8,2% у місячному вимірі й зараз становить близько 156 доларів США за барель, а за останній рік – на 74,2%.

При цьому Ryanair наголосила, що близько 80% авіаційного палива на 2027 рік у неї застраховано за ціною 67 доларів США за барель, що дозволяє їй розраховувати на ще один прибутковий рік.

Однак, на її думку, висока вартість незастрахованого палива означає, що "розумно" зменшити ризики в нерентабельний зимовий період з листопада по березень.

У результаті Ryanair знизила свій цільовий показник пасажиропотоку на 2027 рік з 216 мільйонів до 214 мільйонів пасажирів, щоб обмежити використання дорогого незастрахованого палива.

Водночас перевізник заявив, що, як і раніше, планує збільшити свій літній пасажиропотік, що охоплює період з квітня по жовтень 2026 року, більш ніж на 5% – до 145 мільйонів пасажирів.

Авіаційна криза через війну в Ірані

Як повідомляв УНІАН.Туризм, військова операція проти Ірану, розпочата 28 лютого 2026 року США та Ізраїлем, серед іншого, серйозно вдарила по авіаційній галузі. Рекордне зростання цін на нафту потягнуло за собою подорожчання та дефіцит авіаційного палива, до чого багато авіакомпаній виявилися не готовими. Ще у квітні деякі європейські авіакомпанії почали скасовувати рейси, щоб оптимізувати свої польотні програми.

Літо для авіакомпаній у Європі минуло відносно спокійно, без серйозних скасувань і стрибків цін (деякі навіть навпаки почали знижувати ціни, щоб заспокоїти клієнтів), тримаючись на заздалегідь застрахованих обсягах палива. На тлі невеликого літнього затишшя на Близькому Сході навіть з'явилася надія, що найгірших прогнозів вдалося уникнути, проте нові удари США по Ірану знову підняли ціни на нафту.

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