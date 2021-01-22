Роздрібні оператори за тиждень підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори За тиждень (15-22 січня) підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожЦіни на бензин та дизель в Україні: АЗС продовжують підіймати цінник (інфографіка)Середня ціна на бензин становить 24,32 грн/л, середня ціна дизельного палива становить 24,74 грн/л.

Всі види палива на станціях "Авантаж «подорожчали на 50 коп./л: А-92 подорожчав до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДП – до 22,35 грн/л. також на 50 коп./л ціни зросли в мережі "Автотранс".

Паливо в мережі Glusco подорожчало на 33 коп./л: А-92 – до 25,35 грн/л, А-95 — до 27,35 грн/л, ДП – до 26,35 грн/л.

UPG підняла ціни на бензини на 40 коп./л, ДП — на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в цій мережі подорожчав до 24,50 грн/л, А-95 — до 25,50 грн/л, ДП — до 26,60 грн/л. на станціях «БРСМ-Нафта» дизельне паливо в середньому подорожчало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Мережа АЗК BVS збільшила вартість палива на 30-40 коп./л: А-92 подорожчав до 24,99 грн/л, А-95 — до 25,99 грн/л, ДП — до 24,89 грн/л. на 87 коп./л всі види палива подорожчали в мережі "Татнафта-АЗС-Україна".

Такі мережі як AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, "Укргазвидобування" і "Катрал" в середньому підняли ціни на 0,05-0,70 грн/л.

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Автор: УНІАН