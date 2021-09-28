На борту теплохода подорожують близько 60 туристів, це в основному громадяни США та Канади. Всі вони, як і екіпаж, вакциновані.

До Одеського морського порту прибув перший з початку пандемії круїзний лайнер Sea Dream II. Його зустрічали з оркестром.

Як повідомляє адміністрація Одеського порту, пасажирський теплохід Sea Dream II (прапор – Багамські острови) сьогодні пришвартувався біля причалу №15 морського вокзалу.

Зазначається, що лайнер здійснює круїз між портами Середземного та Чорного морів зі стартом у грецьких Афінах. Попередній порт заходу перед Одесою – румунська Констанца. Завтра по обіді за графіком теплохід має розпочати перехід до болгарської Варни.

На борту теплохода подорожують близько 60 туристів, це в основному громадяни США і Канади. У зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу лайнер заповнений туристами на 50%.

За словами начальника Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Лапая, обслуговування за антиковідним протоколом пасажирів Sea Dream II дозволить отримати відповідний досвід для безпечного приймання круїзного флоту у наступному році.

"На цей момент адміністрація порту отримала 31 заявку на візити до Одеси круїзних лайнерів у сезоні-2022", - заявив він.

Зустрічали лайнер урочисто - з оркестром.

Довідка. Мега-яхта Sea Dream II побудована у 1985 році та пройшла реновацію у 2013-му. Це розкішний лайнер преміум-класу, обладнаний платформою й оснащенням для заняття туристами водними видами спорту. Пасажиромісткість судна – 112/115 осіб, екіпаж – 92 осіб. Максимальна довжина яхти становить 105 м.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 березня кораблі НАТО вперше у 2021 році зайшли в порт Одеси. Зокрема, пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.

Автор: Світлана Макринська