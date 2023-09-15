Уряд заклав тільки три мільярди гривень на зимове утримання доріг, щоб запобігти колапсу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв мінімізувати видатки на ремонти доріг у проекті бюджету-2024. Про це він повідомив під час прес-конференції.

"Дорожній фонд неможливо ліквідувати. Він існує, але він фактично нульовий. Ми заклали кошти на зимове утримання доріг. Без цього буде колапс в країні. Три мільярди гривень на ці речі закладено", - сказав Шмигаль.

Він відмітив, що в резервному фонді є кошти, які закладені на підтримку доріг і мостів критичної інфраструктури. За його словами, це необхідно для гуманітарних, соціальних або воєнних цілей. Це буде фінансуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями уряду.

Відео дня

"Кожен раз будемо дивитись дуже уважно, щоб не виходило так, що ми займаємося будівництвом нових доріг, а нам потрібно фінансувати виробництво українських снарядів", - додав прем’єр-міністр.

Тендери на ремонт доріг під час війни

Після перших місяців повномасштабної війни уряд призупинив капітальні видатки на ремонт доріг, однак дорожні замовники встигли надолужити втрачене, щойно обмеження було скасоване.

Так, в цьому році київська влада виділила на будівництво Кільцевої дороги, яка ремонтується щороку, 872 мільйони гривень. Для порівняння, ця сума майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків Окружної дороги за попередні п'ять років з 2018 по 2022-ий.

Також у серпні стало відомо, що на Закарпатті планувалося відремонтувати селищну дорогу, витративши на це понад 595 млн гривень. Мова йшла про капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Ясіня - Чорна Тиса протяжністю 7,6 км.

Вас також можуть зацікавити новини: