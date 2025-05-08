Автомобіль збив контактну опору, яка впала на контактну мережу тролебусів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вул. Юрія Іллєнка неподалік станції метро "Лук'янівська" змінили рух тролейбусів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

"Сьогодні, 8 травня, поблизу ст. м. "Лук’янівська" сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на вул. Юрія Іллєнка через пошкодження контактної мережі внаслідок ДТП тролейбуси курсують зі змінами.

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У цьому зв'язку, тимчасово рух тролейбусів організовано за такими маршрутами:

№№ 6, 28 курсують до ст. м. "Почайна";

№№ 16, 18, 31, 33 – до ст. м. "Лук’янівська" з проїздом через зал. ст. "Куренівка" і вул. Білоруську;

№№ 19, 35 – вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вул. Кадетський Гай.

Разом з тим, на місце події оперативно виїхали фахівці КП "Київпастранс" та інших профільних служб для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.

Ситуація на дорогах Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття у Києві до 30 червня частково обмежать рух на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв’язках на перетині з вулиці Героїв Дніпра та з вулиці Левка Лук’яненка.

Відсьогодні, з 8 травня, на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна зробили наземний пішохідний перехід, який дублюватиме підземний перехід.

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