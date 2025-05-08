Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вул. Юрія Іллєнка неподалік станції метро "Лук'янівська" змінили рух тролейбусів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.
"Сьогодні, 8 травня, поблизу ст. м. "Лук’янівська" сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на вул. Юрія Іллєнка через пошкодження контактної мережі внаслідок ДТП тролейбуси курсують зі змінами.
У цьому зв'язку, тимчасово рух тролейбусів організовано за такими маршрутами:
- №№ 6, 28 курсують до ст. м. "Почайна";
- №№ 16, 18, 31, 33 – до ст. м. "Лук’янівська" з проїздом через зал. ст. "Куренівка" і вул. Білоруську;
- №№ 19, 35 – вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вул. Кадетський Гай.
Разом з тим, на місце події оперативно виїхали фахівці КП "Київпастранс" та інших профільних служб для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.
Ситуація на дорогах Києва - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття у Києві до 30 червня частково обмежать рух на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв’язках на перетині з вулиці Героїв Дніпра та з вулиці Левка Лук’яненка.
Відсьогодні, з 8 травня, на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна зробили наземний пішохідний перехід, який дублюватиме підземний перехід.