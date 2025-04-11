Через сніг та штормовий вітер сталися аварійні відключення світла, багато ДТП.

Через негоду у Миколаївській області на низці ділянок державних доріг обмежено рух автотранспорту. Про це повідомили у Головному управління Нацполіції в Одеській області.

"На території Миколаївської області через погіршення погодних умов у вигляді снігу, сильного вітру, переметів, вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів", - заявили правоохоронці.

У повідомленні йдеться, що обмеження діятимуть сьогодні, 11 квітня, з 8:50 на низці ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення:

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М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаїв);

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаїв);

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаїв).

Поліція просить водіїв врахувати дану інформацію, утриматися від поїздок або обрати альтернативні шляхи й бути дуже обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Тим часом Миколаєві "засніжило", комунальне підприємство "ЕЛУ Автодоріг" працює в посиленому режимі. Дороги обробляються протиожеледними реагентами. Місцями на міських дорогах - затори. У зв'язку з ускладненими погодними умовами, рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою графіків руху.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 10:00 на території області спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу, вітер 15-20 м/с, температура повітря від - 1 до -4 °С.

"На автомобільних дорогах загального користування утворення переметів, проїзд ускладнений", - попередив Кім.

Зараз з метою забезпечення безперешкодного проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області задіяно 17 одиниць дорожньої техніки. З метою ліквідації ожеледиці вже використано понад 200 тонн піщано-сольової суміші тощо.

Через негоду без світла залишилися 16 тисяч абонентів, бригади енергетиків працюють над відновленням.

Також очевидці повідомляють, що траса Одеса - Миколаїв встала через хуртовину, вже сталося безліч ДТП.

Негода на півдні України - прогноз

Як писав УНІАН, напередодні, 10 квітня, рятувальники попередили, що на Одещину насувається шторм – очікується шквальний вітер, значні опади, налипання мокрого снігу. На території Одеси та області - заморозки до -6°С, у межах міста — від -1 до -3°С, вітер зі швидкістю 19–24 м/с.

Мерія Одеси звернулася до населення з проханням максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, не залишати авто під деревами та лініями електропередач тощо.

Також через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека - є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

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