Він дублюватиме підземний перехід.

У Києві відсьогодні можна скористатись наземним пішохідним переходом на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізної.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації. Регульований безбар’єрний перехід облаштували праворуч від вул. Прорізної біля станції метро "Хрещатик". Він дублює підземний перехід через вул. Хрещатик.

Для зручності людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп на переході понизили бортовий камінь, нанесли розмітку, встановили тактильну плитку.

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Світлофорний об’єкт працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлено детектори транспорту, які дозволяють оптимізувати режими світлофорного регулювання та зменшити непродуктивні затримки.

Виклик зеленого сигналу для пішоходів здійснюється за допомогою сенсорних кнопок у міжпікові години.

Вулиця Хрещатик у Києві

У квітні 2017 року на Хрещатику організували наземний перехід біля ЦУМу. Спочатку він був тимчасовим, на період проведення ремонту підземного переходу. Але згодом було прийнято рішення залишити і наземний і підземний переходи.

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