У Києві до кінця червня частково обмежать рух на одній із вулиць: схема проїзду

Обмеження пов’язане з поточним ремонтом дорожнього покриття.

У Києві з 14 квітня до 30 червня частково обмежать рух на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв’язках на перетині з вулиці Героїв Дніпра та з вулиці Левка Лук’яненка.

Як повідомляє КМДА з посиланням на "Київавтодор", обмеження пов’язане з поточним ремонтом дорожнього покриття.

Роботи включатимуть:

Відео дня

зняття старого покриття;

вирівнювання бортового каменю;

ремонт нижнього шару покриття;

облаштування нового верхнього шару покриття;

нанесення дорожньої розмітки.

Зазначається, що дорожники працюватимуть одночасно й на інших об’єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту.

Рух транспорту в Києві - головні новини

Обмеження на рух транспорту Південним мостом були зняті після кількарічного періоду лише в березні цього року.

З 28 березня до 1 серпня у Києві частково обмежили рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Тоді обмеження були пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.

Вас також можуть зацікавити новини: