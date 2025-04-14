У Києві до кінця червня частково обмежать рух на одній із вулиць: схема проїзду

У Києві з 14 квітня до 30 червня частково обмежать рух на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв’язках на перетині з вулиці Героїв Дніпра та з вулиці Левка Лук’яненка.
Як повідомляє КМДА з посиланням на "Київавтодор", обмеження пов’язане з поточним ремонтом дорожнього покриття.
Роботи включатимуть:
- зняття старого покриття;
- вирівнювання бортового каменю;
- ремонт нижнього шару покриття;
- облаштування нового верхнього шару покриття;
- нанесення дорожньої розмітки.
Зазначається, що дорожники працюватимуть одночасно й на інших об’єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту.
Рух транспорту в Києві - головні новини
Обмеження на рух транспорту Південним мостом були зняті після кількарічного періоду лише в березні цього року.
З 28 березня до 1 серпня у Києві частково обмежили рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Тоді обмеження були пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.