Одразу був повний вагон пасажирів, які повертаються додому

Потяг "Укрзалізниці" вже здійснив перший рейс до звільного міста Балаклія на Харківщині.

Про це повідомили у прес-службі перевізника.

"Перший рейс на Балаклію – і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому. Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя", – зазначили в "УЗ".

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Нагадаємо, війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто — виїхав до Росії.

Балаклія стала першим містом, із якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Офіційно про звільнення Балаклії повідомив президент Володимир Зеленський 8 вересня.

Зараз Балаклія поступово повертається до життя, хоча ще існує загроза ракетних і артилерійських ударів. Зокрема, у Балаклії повернули мобільний зв'язок, а також "Укрзалізниця" повернула залізничне сполучення, між Харковом та Балаклією курсуватиме рейковий автобус.

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