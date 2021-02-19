Законопроектами пропонується внести зміни до Податкового та Митного кодексів України.

Розмитнення двох третіх так званих "євроблях" обійдеться їх власникам не дорожче 1000 євро.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій після прийняття парламентом у першому читанні двох законопроектів про розмитнення "євроблях", ввезених в Україну до 31 грудня 2020 року, за новою формулою.

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"Процедура проста і зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості машини, враховується її вік, обсяг і тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищує 1000 євро", - цитує міністра інфраструктури Офіс президента України.

Законопроектами пропонується внести зміни до Податкового та Митного кодексів України. Якщо вони будуть прийняті в цілому і набудуть чинності, протягом 180 днів митне оформлення транспортних засобів (не більше одного транспортного засобу на одну фізичну особу), які були завезені на територію України до 31 грудня 2020 року, здійснюватиметься за новою формулою, яка залежить від віку, обсягу та типу двигуна транспортного засобу.

Ситуація з "євробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати "євробляхерів".

16 лютого 2021 року народний депутат України від "Слуги народу" і голова Фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев заявив про те, що Верховна Рада України найближчим часом проголосує за разову доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.

18 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти № 4643-д і № 4644-д, якими передбачається митне оформлення "євроблях" без урахування вартості автомобіля і сплати ввізного мита.

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Автор: Олена Коваленко