24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото REUTERS
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що Україну вже залишили 2,5 млн біженців.
Про це Гранді повідомив у мікроблозі Twitter.
"Кількість біженців з України - трагічно - сьогодні досягла 2,5 мільйона", - заявив Гранді.
"Ми також оцінюємо, що близько 2 мільйонів людей переміщені всередині України", - підкреслив він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.