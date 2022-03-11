Близько 2 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами в Україні після військового вторгнення РФ.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що Україну вже залишили 2,5 млн біженців.

Про це Гранді повідомив у мікроблозі Twitter.

"Кількість біженців з України - трагічно - сьогодні досягла 2,5 мільйона", - заявив Гранді.

"Ми також оцінюємо, що близько 2 мільйонів людей переміщені всередині України", - підкреслив він.

Війна проти України: