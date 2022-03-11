24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото REUTERS

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що Україну вже залишили 2,5 млн біженців.

Про це Гранді повідомив у мікроблозі Twitter.

"Кількість біженців з України - трагічно - сьогодні досягла 2,5 мільйона", - заявив Гранді.

"Ми також оцінюємо, що близько 2 мільйонів людей переміщені всередині України", - підкреслив він.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.