Державне агентство інфраструктурних проектів України передало Національній поліції 4 автівки для встановлення інтегрованої системи контролю швидкості.
Про це повідомляється на сторінці "Укрінфрапроекту" у Facebook.
Як зазначив голова "Укрінфрапроекту" Кирило Хом'яков, ці чотири машини вартістю 3,7 млн грн – це пілотний проект.
"Ці 4 машини будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі – по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду", - розповів Хом'яков.
Він додав, що в 2021 році планується закупити ще 125 "Фантомів".
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