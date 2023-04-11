Для безплатного проїзду не треба надавати якісь документи.

У Херсоні зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті - тролейбусах.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, посилаючись на підписаний начальником МВА Романом Мрочком відповідний наказ. Зазначається, що безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці.

"Для проїзду не треба надавати жодні документи", - зазначили у МВА.

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Згідно з повідомленням, відучора, 10 квітня, у місті запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах, а саме:

8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) - вул. Залаегерсег";

9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала";

12 маршрут "вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул. Залаегерсег".

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30 години.

Крім того, у місті на перехрестях, де найбільше ускладнений рух, почали працювати світлофори.

Ситуація у Херсонській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з 24 лютого 2022 року, Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією. У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада 2022 року українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Ворог постійно обстрілює звільнену територію регіону. Херсонська обласна військова адміністрація, інформуючи про ситуацію за 10 квітня, повідомила, що вороги 56 разів обстріляли мирні населені пункти. Випустили 285 снарядів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, ПТРК, безпілотників та авіації. Унаслідок ворожих ударів постраждали двоє мирних жителів.

В оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України попереджали, що супротивник намагається посилити обстріли правобережжя Херсонської області й акваторії Дніпро-Бузького лиману.

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