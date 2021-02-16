Озвучені Маском характеристики виявилися істотно нижчими за анонсовані парамери.

Засновник і глава Tesla Ілон Маск уточнив ємність батарейного блоку електричного тягача Tesla Semi - вона складе приблизно 500 кВт ∙ год.

Про це повідомляє Electrek.

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Це істотно нижче очікуваного значення - від 600 кВт∙год до 1 МВт ∙ год.

«Ймовірно, знайдуться ті, хто захоче замовити блок на 500 кВт⋅год. Ми маємо версії Model S і X з блоками на 100 кВт⋅год і, ймовірно, також запропонуємо варіант Tesla Semi з акумулятором 500 кВт⋅год» — зазначив засновник Tesla Ілон Маск.

Як пише видання, блок на 500 кВт∙год призначений для 300-мильної версії тягача Tesla Semi, а версія з великим запасом ходу вийде пізніше.

Маск заявив, що ніякої проблеми зайвої ваги у зв'язку з установкою блоку ємності 500 кВт ∙ год. За його словами маса акумулятора великої ролі не грає, особливо, якщо використовувати нову архітектуру, в якій батарейний блок є невід'ємною частиною всієї платформи.

Електротягачі від Маска

Перші поставки semi заплановані на кінець 2021 року.

За словами Маска, єдиним фактором, що стримує масовий випуск тягачів, є обмежені поставки акумуляторних батарей.

Тягачі Tesla Semi будуть випускатися на споруджуваному зараз американському заводі Gigafactory 5 в Техасі. Також були повідомлення про те, що Tesla планує налагодити збірку Semi на Gigafactory 1 в Неваді.

Засновник Microsoft Білла Гейтса заявляв про нежиттєздатність акумуляторних електротягачів через їх велику вагу.

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Автор: Олена Коваленко