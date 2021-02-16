Засновник і глава Tesla Ілон Маск уточнив ємність батарейного блоку електричного тягача Tesla Semi - вона складе приблизно 500 кВт ∙ год.
Про це повідомляє Electrek.
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Це істотно нижче очікуваного значення - від 600 кВт∙год до 1 МВт ∙ год.
«Ймовірно, знайдуться ті, хто захоче замовити блок на 500 кВт⋅год. Ми маємо версії Model S і X з блоками на 100 кВт⋅год і, ймовірно, також запропонуємо варіант Tesla Semi з акумулятором 500 кВт⋅год» — зазначив засновник Tesla Ілон Маск.
Як пише видання, блок на 500 кВт∙год призначений для 300-мильної версії тягача Tesla Semi, а версія з великим запасом ходу вийде пізніше.
Маск заявив, що ніякої проблеми зайвої ваги у зв'язку з установкою блоку ємності 500 кВт ∙ год. За його словами маса акумулятора великої ролі не грає, особливо, якщо використовувати нову архітектуру, в якій батарейний блок є невід'ємною частиною всієї платформи.
Електротягачі від Маска
Перші поставки semi заплановані на кінець 2021 року.
За словами Маска, єдиним фактором, що стримує масовий випуск тягачів, є обмежені поставки акумуляторних батарей.
Тягачі Tesla Semi будуть випускатися на споруджуваному зараз американському заводі Gigafactory 5 в Техасі. Також були повідомлення про те, що Tesla планує налагодити збірку Semi на Gigafactory 1 в Неваді.
Засновник Microsoft Білла Гейтса заявляв про нежиттєздатність акумуляторних електротягачів через їх велику вагу.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Прибуток Tesla у 2020 році склала $721 млн. компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.
- 3 лютого 2021 року стало відомо про те, що Tesla відкликає в США понад 100 тисяч електромобілів.
- 4 лютого 2021 року Маск прокоментував зауваження щодо якості автомобілів Tesla.
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