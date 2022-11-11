Згідно зі звітом, недостатня підготовка пілотів завадила їм вчасно виявити й виправити проблему, спричинену відкладеною несправністю літака.

Причиною авіакатастрофи літака Boeing 737-500 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air у січні 2021 року стала несправність правого двигуна та неспроможність пілотів вчасно виявити та виправити проблему.

Як пишуть Reuters і Bloomberg із посиланням на остаточний звіт індонезійського слідчого комітету з розслідування авіакатастроф KNKT, записи про дефект у роботі автоматизованої системи тяги двигунів у спеціальний журнал технічного стану цього літака вносилися 65 разів із 2013 року.

Цей дефект не вважається критичним при допуску літака до польотів, адже пілоти можуть керувати тягою двигунів у ручному режимі. Але спроби полагодити систему не вирішували механічну проблему з дроселем автомата тяги.

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Слідчі KNKT заявили, що пілоти рейсу SJ182, схоже, занадто покладалися на автоматизовану систему й не достатньо контролювали роботу двигунів, тож не змогли вчасно виявити й виправити проблему.

"Було кілька доступних ознак, які пілоти могли перевірити, щоб виявити аномалії літака, такі як параметри двигуна, положення важелів тяги двигунів і кут крену. Самозаспокоєння та упередженість щодо підтвердження польотних данних призвели до обмеженого моніторингу стану літака", - сказали в KNKT.

Згідно з даними "чорних ящиків" літака, під час останнього зв'язку із диспетчером пілоти підтвердили вказівку набирати висоту 13 тисяч футів (приблизно 3900 метри).

При наближенні до цієї висоти двигуни літака мають зменшувати тягу, але несправний дросель автомату тяги цього не зробив, тож правий двигун залишався на початковій злітній потужності приблизно в 92%. У той же час автомат тяги знизив потужність лівого двигуна до 34%, що призвело до різкого дисбалансу й крену літака в лівий бік.

"Недостатня підготовка завадила пілотам запобігти розвитку проблеми та потім виправити її", - сказав провідний слідчий Нуркайо Утомо.

Окрім цього, розслідуванню катастрофи не сприяло те, що аудіоканал капітана повітряного судна не працював належним чином, через що "чорний ящик" не записав його розмови.

За словами Нуркайо Утомо, в індонезійських авіакомпаніях не було жодних правил і вказівок щодо попередження проблем, які б гарантували здатність пілота запобігати виникненню небажаних ситуацій, причому ключовою частиною цього є моніторинг. За його словами, Sriwijaya Air з тих пір проводить таке навчання для своїх пілотів.

У 2017 році в Індонезії були запроваджені обо'язкові тренування з виправлення ситуацій після збоїв, але Утомо зазначив, що авіаційний регулятор не оновив вимоги до тренувань після того, як у 2018 році Міжнародна організація цивільної авіації ICAO заявила, що такий курс підготовки пілотів також має включати запобігання проблемам.

Авіакатастрофа Sriwijaya Air в Індонезії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2021 року в Індонезії розбився пасажирський літак місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air. Boeing 737-500 зник із радарів невдовзі після зльоту з аеропорту Джакарти. На його борту перебувало 62 людини: два пілоти у віці 54 і 34 років, чотири бортпровідники і 56 пасажирів, у тому числі десятеро дітей. Літак був виготовлений в 1994 році.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття родинам пасажирів літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії. За даними МЗС, громадян України на борту літака не було.

Ця авіакатастрофа доповнила список з низки інших, котрі негативно позначаються на безпеці польотів в Індонезії. Так, у 2014 році лайнер AirAsia Indonesia зі 162 людьми впав у Яванське море, усі, хто був на борту загинули. Згодом у 2018 році авіакатастрофа Lion Air у тих же водах забрала 189 життів.

Нагадаємо, у 2007 року США заборонили індонезійським авіакомпаніям виконувати рейси до Сполучених Штатів. Але після покращення ситуації із відповідностю міжнародним авіаційним стандартам США скасували цю заборону в 2016 році. Євросоюз зняв аналогічну заборону в 2018 році.

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