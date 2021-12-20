За прогнозами синоптиків уже цієї доби різке похолодання накриє всю Україну, зокрема і Київ. Температура вночі знизиться до -9-11 градусів морозу, у зв'язку з чим киянам дали кілька рекомендацій.
Як наголосили у прес-службі КМДА, на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Часом невеликий сніг. 22-23 грудня у місті утримається холодна погода з температурою вночі -11-13 градусів морозу, вдень -6-8 градусів морозу.
Пропонуємо рекомендації, яких варто дотримуватися під час значного зниження температури повітря:
- Одягатись багатошарово
Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною.
- Захищати відкриті ділянки шкіри, надягати рукавички, шапку, шарф, підіймати комір.
- Взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу.
- Не виходити на мороз голодними
Обов’язково добре поїсти, бажано щось висококалорійне;
- Заходити щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо проводите цілий день на вулиці.
- Рухатись на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла.
- Підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися.
- Не можна вживати алкогольні напої - алкоголь призводить до швидших втрат тепла.
- У жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
Зазначимо, синоптики попередили про різке похолодання по всій Україні.