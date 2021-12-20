У вівторок, 21 грудня, в Україні суттєво похолодає. Вночі очікуються морози до -13°, а вдень по всій країні стовпчики термометрів покажуть від -1° до -8°.

За прогнозами синоптиків уже цієї доби різке похолодання накриє всю Україну, зокрема і Київ. Температура вночі знизиться до -9-11 градусів морозу, у зв'язку з чим киянам дали кілька рекомендацій.

Як наголосили у прес-службі КМДА, на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Часом невеликий сніг. 22-23 грудня у місті утримається холодна погода з температурою вночі -11-13 градусів морозу, вдень -6-8 градусів морозу.

Пропонуємо рекомендації, яких варто дотримуватися під час значного зниження температури повітря:

Одягатись багатошарово

Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною.

Захищати відкриті ділянки шкіри, надягати рукавички, шапку, шарф, підіймати комір.

Взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу.

Не виходити на мороз голодними

Обов’язково добре поїсти, бажано щось висококалорійне;

Заходити щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо проводите цілий день на вулиці.

Рухатись на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла.

Підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися.

Не можна вживати алкогольні напої - алкоголь призводить до швидших втрат тепла.

У жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Зазначимо, синоптики попередили про різке похолодання по всій Україні.

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Автор: Вікторія Гордієнко