QR-квиток на електричку одноденний.

Придбати квиток на кільцеву електричку в столиці тепер можна через міський застосунок "Київ Цифровий". В жовтні також запрацювала оплата банківською карткою на всіх видах громадського транспорту Києва.

Як повідомили в КМДА, у застосунку буде згенеровано QR-квиток, який сканується на валідаторі так само, як у метро та наземному транспорті.

"QR-квиток на електричку одноденний, тому скористатися ним можна лише в день придбання. Квиток не діє в інших типах громадського транспорту. Вартість квитка – 15 гривень", – попередили в КМДА.

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Сповіщаючи про оновоення, в "Київ Цифровий" також зауважили, що квиток можна передавати.

"Раптом плани зміняться, можете поділитися квитком з другом", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, з останнім оновленням застосунку було додано станції метро та актуальні графіки їхньої роботи. Щоб побачити нововведення, потрібно оновити застосунок.

Як придбати квиток на кільцеву електричку в застосунку Київ Цифровий

Щоб придбати QR-квиток на електричку, потрібно:

У застосунку "Київ Цифровий" вибрати сервіс "QR-квитки" – "Кільцева електричка";

вибрати кількість квитків і спосіб оплати;

здійснити оплату з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

Кільцева електричка в Києві

В умовах повномасштабної війни та дефіциту електроенергії київська міська електричка, як і метро, продовжувала роботу. В квітні 2022 року на маршруті електрички відкрили нову зупинку – "Київська Русанівка", додано ще один модернізований електропоїзд.

В листопаді "Укрзалізниця" ініціювала перейменування 8 станцій кільцевої електрички в Києві з метою позбутися застарілих назв радянського періоду та полегшити навігацію історичними районами Києва. 12 лютого у застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо зміни назв станцій.

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