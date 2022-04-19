Також за маршрутом почав курсувати ще один модернізований електропоїзд.

На маршруті Київської кільцевої електрички відкрили зупинку "Київська Русанівка" і почав курсувати ще один модернізований електропоїзд.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продовжує розвивати київську кільцеву електричку. З 19 квітня на маршруті почав курсувати ще один модернізований електропоїзд і додана зупинка на станції "Київська Русанівка", - йдеться в повідомленні.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина, київська кільцева електричка стане частиною проекту Kyiv City Express.

"Менш ніж за місяць вона перевезла понад 200 тис. пасажирів. Сьогодні ми ставимо на маршрут модернізований вже під час війни на власному підприємстві електропоїзд. Таким чином, по кільцю Києва курсують виключно модернізовані електрички", - зазначив Камишин.

Зупинну платформу на маршруті електрички "Укрзалізниця" відновила вже за час війни.

Зупинка "Київська Русанівка" не функціонувала з 2011 року і перебувала в занедбаному стані.

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