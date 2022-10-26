Ця форма оплати була запроваджена в Києві за 10 днів.

У Києві тепер можна платити банківською карткою за проїзд на всіх видах комунального громадського транспорту і на всіх маршрутах

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", - запевняє він.

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Оплата проїзду у транспорті Києва

У січні 2019 року в наземному транспорті столиці в рамках впровадження системи е-квитка за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - людей, у яких є "Картка киянина". У травні 2020 у Києві ввели електронний квиток, який можна придбати за допомогою електронної картки Kyiv Smart Card синього кольору. Ці квитки діяли у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

3 вересня 2022 року стало відомо, що влада Києва відповіла на петицію щодо запровадження можливості оплачувати проїзд у громадському транспорті міста банківськими картками.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Кличко повідомив, що у наземному комунальному транспорті Києва розпочалося підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

"Відсьогодні в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора", - зазначив мер.

Він додав, що підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах. Кличко зауважив, що сервіс дозволяє користуватися також і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.

"Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій "Картці Киянина" повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - зазначив міський голова.

Він тоді запевнив, що упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

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