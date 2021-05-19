19 травня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Комітет Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити главу "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Про це інформується на сторінці комітету у Facebook.

Там повідомляють, що 19 травня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Участь у заході взяли народні депутати України, керівництво та представники Міністерства інфраструктури України, керівництво та представники Укравтодору.

"Члени Комітету в ході засідання підтримали подання Прем’єр-міністра України про призначення Кубракова О.М. на посаду Міністра інфраструктури України та рекомендували Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду Міністра інфраструктури України", - сказано у повідомленні.

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18 травня Верховна Рада звільнила міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Напередодні фракція «СН» підтримала кандидатуру голови «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, кандидатуру Олексія Любченка, нинішнього глави Державної податкової служби, – на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а також кандидатуру головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка – на посаду глави МОЗ. Планується, що голосування за нових міністрів відбудеться на черговому засіданні парламенту 20 травня.

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Автор: Олег Давигора