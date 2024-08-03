Прикордонний перехід у Дорогуську не буде працювати до 14 листопада.

Через ремонт прикордонного переходу в польському Дорогуську (Люблінське воєводство) буде суттєве ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Надбужанський відділ прикордонної служби.

Зазначається, що роботи триватимуть до 14 листопада цього року. При цьому водіїв вантажівок попереджають про ускладнення руху і довший час очікування на в’їзд до Польщі.

"Орієнтовний термін завершення реконструкції – 14 листопада цього року. До цього часу перевізникам за можливості варто обирати інші пункти пропуску. Робота та пов’язані з нею труднощі почнуться в понеділок", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Як відомо, напередодні близько 300 вантажівок стояли в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний пункт Дорогуськ, при цьому орієнтовний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.

Відносини України та Польщі - останні новини

У липні Україна та Польща підписали безпекову угоду. Вона передбачає надання Варшавою декількох пакетів істотної військової допомоги та продовження надавання значної підтримки Києву протягом наступних 10 років.

Крім того, Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: