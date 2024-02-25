Протистояння на кордоні створюється для картинки в російських ЗМІ.

Потрібне бажання влади, правоохоронних органів для вирішення ситуації із висипанням на землю українського зерна польськими мітингувальниками на кордоні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання польського журналіста щодо відчуттів, коли побачив висипане українське зерно протестувальниками Польщі на пунктах пропуску на коордоні.

За його словами, це така політика, щоб зробити картинку для російських ЗМІ. "І це дуже неприємно, що ми граємо на їх стороні. Це просто неправильно між нами. Коли ми говоримо, як зупинити (йдеться про висипання з машин українського зерна протестувальниками у Польщі – УНІАН), то це ж не на території України. Я кажу факт. Це не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування", - сказав Зеленський.

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При цьому він додав, що щороку в Україну імпортується польських товарів на суму 1,7 млрд грн. І Польща може втратити ці надходження. За його словами, Україна робить все для того, щоб не заблокувати відносини. "У кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови", - сказав Зеленський. Він підкреслив, що потрібно дуже швидко вирішувати це питання новому уряду Польщі.

"Я не говорю, що потрібні ті чи інші реформи, це ваше право, це точно не наша історія. Але, що стосується міжнародних відносин з Україною, то це не правильно. Уже четвертий раз висипати (йдеться про українське зерно та агропродукцію – УНІАН). Це можна зробити (вирішити питання - УНІАН) за допомогою служби безпеки, поліції, прикордонників. Мені здається є достатньо можливостей, було б бажання", - наголосив президент України.

Ситуація на українсько-польськму кордоні

В ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія щодо української агропродукції – в Котомежі поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії. Зазначається, що поліція проводить розслідування.

23 лютого невідомі особи на станції "Дорогуськ" відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.

20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Вони перекрили залізницю і розсипали зерно з вантажного вагону на колії.

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