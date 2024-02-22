Наразі рух поїздів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі.

Пасажири "Укрзалізниці", які не встигнуть на свій потяг через перекриття кордону польськими активістами, зможуть впродовж доби сісти на інший поїзд.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", перевізник отримує все більше повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

"Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що дана можливість доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

В УЗ відмітили, що перевізник не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Зазначається, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Блокада української залізниці - останні новини

20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Тоді фермери перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

В свою чергу в УЗ відреагували та заявили, що український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу.

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