Угорські перевізники планують протести на кордоні з Україною 11 грудня близько 11:00.

Угорські перевізники проінформували, що планують розпочати акцію протесту біля пункту пропуску "Захонь-Чоп", водночас вони пообіцяли не блокуванти рух для вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону. "В Угорщині повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок", - сказав Демченко.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів але інтенсивність руху відбувається.

Відео дня

Блокада західного кордону України

На початку листопада польські перевізники розпочали блокування пропускних пунктів на кордоні України з Польщею. Через ці протести обсяги українського експорту через Польщу впали на 40%.

Пізніше відбувалася короткотривала акція на кордоні, яку провели водії вантажівок зі Словаччини. Проте вони погрожують відновити протест, якщо їхні вимоги не буде виконано.

9 грудня стало відомо, що угорські перевізники з понеділка приєднаються до своїх польських колег у блокаді західного кордону України. Транспортники розпочнуть свій протест на угорському боці кордону недалеко від прикордонного пропускного пункту "Захонь-Чоп".

Вас також можуть зацікавити новини: